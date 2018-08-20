Пентагон выделил 44 млн долларов на разработку анонимного мессенджера

Программа будет устойчива к взлому.





США. Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США разработает анонимный мессенджер, устойчивый ко взлому. Как пишет RT, Пентагон выделил на проект 44 млн долларов.

«Надёжная анонимная связь для всех» (Resilient Anonymous Communication for Everyone, RACE) должна обеспечивать полную конфиденциальность пользователя и целостность сообщений.

Сейчас Управление ищет предложения по осуществлению инновационных исследований, которые бы удовлетворяли эти запросы. Кроме того, программа должна работать в рамках одной сети, даже если сеть закрыта и не связана с интернетом. Основным требованием является устойчивость от взломов.

Мессенджер планируют запустить на базе операционной системы Android.

Работа над проектом начнется в марте 2019 года и продолжится до 2023 года.

Напомним, что Facebook, WhatsApp и Instagram могут открыть ключи шифрования под давлением американского правительства.