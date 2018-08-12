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США со второй попытки запустили в космос зонд для изучения Солнца

12:40, 12 августа, 2018
Дарья Саушина
12:40, 12 августа, 2018
Дарья Саушина
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#наука\n#космос\n#США
Фото: twitter.com/NASA
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Предполагается, что до июля 2025 года зонд совершит 24 витка вокруг Солнца.

Флорида. США. С американского космодрома Канаверал со второй попытки успешно стартовала ракета-носитель DeltaIV с зондом Parker Solar Probe. По информации «Российской газеты», аппарат для исследования Солнца должен выйти на орбиту звезды и приблизиться к ней на расстояние 6,4 млн км. Это ближе, чем любой другой зонд, запускаемый ранее.

От сверхвысоких температур агрегат должно защитить специальное композитное покрытие из углепластика толщиной 11,43 сантиметра. Это должно обеспечить нормальное функционирование аппаратуры, предназначенной для изучения солнечной короны и солнечного ветра - постоянного потока заряженных частиц, испускаемого светилом.

По расчетам ученых, до начала июля 2025 года зонд Parker Solar Probe совершит 24 витка вокруг Солнца, разгоняясь до скорости 724 тысяч километров в час. Во время трех последних витков аппарат должен пройти на расстоянии 6,08 млн км от Солнца. Это в семь раз ближе рекордной дистанции, которая отделяла солнечную поверхность от аппарата Helios-2 в 1976 году.

Наблюдения автоматической станции позволят более точно прогнозировать «космическую погоду» в окрестностях Земли. Проект оценивается в 1,5 млрд долларов США.

12:40, 12 августа, 2018
Дарья Саушина
170
0
#наука\n#космос\n#США

 

 

 


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