Предприниматель из США Илон Маск собрался открыть кондитерскую фабрику

Филантроп заявил, что «это будет потрясающе».
США. Известный предприниматель из США Илон Маск сообщил о желании открыть кондитерскую фабрику. Об этом он написал на своей странице в Твиттере.
Бизнесмен, который уже является главой космической компании SpaceX и автопроизводителя Tesla, также отметил, что он абсолютно серьёзен в своём заявлении.
Elon Musk on Twitter
I'm starting a candy company & it's going to be amazing
Также Илон Маск спросил у подписчиков, какую начинку они хотели бы видеть в его новых конфетах.