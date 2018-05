Предприниматель из США Илон Маск собрался открыть кондитерскую фабрику

США. Известный предприниматель из США Илон Маск сообщил о желании открыть кондитерскую фабрику. Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

Бизнесмен, который уже является главой космической компании SpaceX и автопроизводителя Tesla, также отметил, что он абсолютно серьёзен в своём заявлении.

I'm starting a candy company & it's going to be amazing