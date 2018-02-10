Кнопка «дизлайк» может появиться в соцсети Facebook

Пока сеть испытывает ее в тестовом режиме.

США. Соцсеть Facebook начала тестирование новой кнопки, которая изображается как «палец вниз». По замыслу создателей, она будет помогать пользователям скрыть непонравившиеся им комментарии и написать на них отзыв, пишут «Известия».

В заявлении компании отмечается, что «палец вниз» не является кнопкой «не нравится», о которой просили многие пользователи. Администрация соцсети сообщает, что изучает «функцию, позволяющую людям давать нам отзывы о комментариях к сообщениям на публичных страницах». Тестирование пока доступно на территории США для небольшой группы пользователей.

Нажатие кнопки скрывает комментарий, после чего появляется возможность отметить сообщения как «оскорбительные» или «вне темы».