Новый девайс следит за тем, насколько тщательно человек чистит зубы.

Калифорния. США. Apple разработала «умную» зубную щетку. Как говорится на официальном сайте компании, новый девайс будет следить за тем, насколько тщательно человек чистит зубы.

Согласно пресс-релизу, устройство специалисты IT-гиганта создали совместно с компанией Colgate. «Умную» щетку разработчики оснастили несколькими функциями. В частности, ее датчики способны улавливать точное положение кисти во рту и создавать специальную «карту» полости рта. На основе этих данных для владельца девайс может составить небольшие рекомендации о том, как лучше чистить зубы.

Эту информацию гаджет передает пользователю с помощью специального приложения, синхронизируясь с iPhone или iPad через Bluetooth. При этом без подзарядки он может работать на протяжении 10 дней.

Кроме того, щетка оснащена специальным детским режимом – в нее встроена игра Go Pirate. Во время ее прохождения ребенку нужно собрать монеты, почистив зубы. Таким образом, девайс информирует родителей о том, пользовался ли малыш зубной щеткой.

Отмечается, что в продажу она поступит под названием - Colgate Smart. Ее стоимость для жителей Америки составит около 100 долларов.