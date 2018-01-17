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      Владельцы iPhone могут подвергнуться новой фишинговой атаке

      11:55, 17 января, 2018
      Александра Бобрович
      11:55, 17 января, 2018
      Александра Бобрович
      86
      0
      #iPhone\n#Apple\n#мошенники\n#хакеры\n#вирус
      Фото: pixabay.com
      86
      0

      С помощью рассылки спама мошенники получают личные данные пользователей Apple.

      Братислава. Словакия.  Владельцы iPhone и других устройств Apple могут подвергнуться новой фишинговой атаке. Как сообщили разработчики антивирусных программ ESET, мошенники массово рассылают пользователям спам.  

      По данным экспертов, владельцу «яблочного» устройства приходит электронное письмо о якобы совершенной покупке в сервисе App Store. При этом в тексте указываются детали заказа, включая стоимость приобретенного приложения.  

      В таком письме к пользователю обращаются не по имени, используя нейтральную формулу «Дорогой клиент». Сам же почтовый сервис показывает отметку, что к сообщению прикреплен подозрительный документ. Однако чаще всего, по мнению  ESET , владельцы гаджетов не обращают на это внимания и открывают сомнительный файл.  

      В нем находится поддельная «квитанция об оплате» и ссылка, которая ведет на фишинговый сайт. Перейдя на него, мошенники просят ввести Apple ID и пароль от него, а также заполнить графы с личными данными, включая номера банковских карт.  

      Отмечается, что особенность такой схемы в том, что пользователи получают два письма-спама. Второе сообщение приходит после посещения фишингового сайта якобы от техподдержки компании Apple. В нем мошенники пишут, что часть введенных данных не подтверждены, и просят повторно указать их на том же поддельном портале.  

      Разработчики подчеркивают, что таким атакам может подвергнуться любой владелец устройств компании Apple, и настоятельно просят внимательнее относиться к почтовым рассылкам. 

      11:55, 17 января, 2018
      Александра Бобрович
      86
      0
      #iPhone\n#Apple\n#мошенники\n#хакеры\n#вирус

       

       

       

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