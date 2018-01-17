Владельцы iPhone могут подвергнуться новой фишинговой атаке

С помощью рассылки спама мошенники получают личные данные пользователей Apple.

Братислава. Словакия. Владельцы iPhone и других устройств Apple могут подвергнуться новой фишинговой атаке. Как сообщили разработчики антивирусных программ ESET, мошенники массово рассылают пользователям спам.

По данным экспертов, владельцу «яблочного» устройства приходит электронное письмо о якобы совершенной покупке в сервисе App Store. При этом в тексте указываются детали заказа, включая стоимость приобретенного приложения.

В таком письме к пользователю обращаются не по имени, используя нейтральную формулу «Дорогой клиент». Сам же почтовый сервис показывает отметку, что к сообщению прикреплен подозрительный документ. Однако чаще всего, по мнению ESET , владельцы гаджетов не обращают на это внимания и открывают сомнительный файл.

В нем находится поддельная «квитанция об оплате» и ссылка, которая ведет на фишинговый сайт. Перейдя на него, мошенники просят ввести Apple ID и пароль от него, а также заполнить графы с личными данными, включая номера банковских карт.

Отмечается, что особенность такой схемы в том, что пользователи получают два письма-спама. Второе сообщение приходит после посещения фишингового сайта якобы от техподдержки компании Apple. В нем мошенники пишут, что часть введенных данных не подтверждены, и просят повторно указать их на том же поддельном портале.

Разработчики подчеркивают, что таким атакам может подвергнуться любой владелец устройств компании Apple, и настоятельно просят внимательнее относиться к почтовым рассылкам.