Смарт-динамик Apple HomePod поступил в продажу

Портативное устройство можно купить только в США, Австралии и Великобритании.

США. Колонка HomePod от Apple поступила в продажу. Пока устройство можно приобрести только в США, Австралии и Великобритании, пишут «Известия».

Стоимость «умного» динамика составляет примерно 350 долларов.

Главное достоинство колонки в том, что с помощью голосовой команды Siri можно находить подходящую музыку, а также подключаться ко второй колонке для получения объемного звука.

HomePod также поможет узнавать погоду, ситуацию на дорогах, и даже включать свет и закрывать шторы.