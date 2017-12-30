Volkswagen хочет в два раза увеличить производство e-Golf

Спрос на электромобили вырос в несколько раз.

Германия. В компании Volkswagen отметили увеличение спроса на автомобили e-Golf. В частности, во второй половине декабря спрос на транспортное средство увеличился настолько, что производителю потребовалось вносить корректировку в производственный план.

Чтобы обеспечить спрос покупателей необходимым количеством электрокаров e-Golf, компания планирует увеличить в два раза мощности производства. В рамках достижения поставленных целей на предприятиях компании введут дополнительную рабочую смену.

По предварительным прогнозам, это позволит собирать ежедневно 70 автомобилей ежедневно, хотя ранее собиралось 35 электромобилей. При этом отмечается, что запуск второй линии сборки запланирован на март 2018 года.

Сейчас на E-Golf установлена батарея на 35,9 кВт-ч, благодаря чему на одной зарядке электрокар способен преодолеть дистанцию в 201 километр.