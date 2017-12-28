Google научила компьютер говорить человеческим голосом, неотличимым от настоящего

Программа способна, в частности, менять интонацию в зависимости от знаков препинания.

Майнтин-Вью. США. Компьютерная программа Tacotron 2, разработанная специалистами Google, научилась в точности воспроизводить человеческую речь – со всеми присущими ей нюансами. Как пишут «Известия», она может использоваться для озвучивания печатных текстов.

В основе программы - две нейросети глубокого обучения. Она в состоянии правильно воспроизводить трудные для произношения слова и названия. Также в зависимости от знаков препинания Tacotron 2 меняет интонацию.

Сейчас программа говорит по-английски и только женским голосом. Со временем ее могут обучить другим языкам.

С примерами работы программы можно познакомиться на официальном сайте компании Google.