В Сети обнародован рейтинг самых бессмысленных изобретений 2017 года

Авторы многих из них сумели собрать немало денег на реализацию своих идей.

Нью-Йорк. США. Рейтинг самых неоригинальных и бессмысленных изобретений 2017 года составили авторы портала Gizmodo. Как отмечает телеканал «МИР24», среди них – немало популярных стартапов, активно «раскручивавшихся» в интернете. Однако далеко не все из них на поверку оказались полезными и интересными.

На десятую позицию рейтинга бессмысленных новинок «залетел» пассажирский вертолет от Uber. В апреле этого года в компании заявили о планах запустить летающие такси к 2020 году в Лос-Анджелесе. Однако даже в таком богатом городе найдется слишком мало потенциальных клиентов сервиса – посчитали специалисты.

Девятое место перечня причудливых затей занял почтовый ящик, предназначенный исключительно для писем от компании Amazon. Было заявлено, что сей девайс должен быть установлен в каждом доме, чтобы предотвратить хищения покупок из популярного интернет-магазина. Как это остановит воров – совершенно непонятно, да и новизны в идее специального почтового ящика содержится не так уж много.

Восьмым в списке идет «лежачий небоскреб». Этим изобретением похвасталась компания Google. Свою новую штаб-квартиру в Лондоне на 7 тысяч сотрудников сайт-поисковик намерен разместить в невысокой коробке длиной 330 метров. Очевидно, что здание займет много места и уже потому обойдется неоправданно дорого.

Седьмым в списке оказался вновь изобретенный автобус. «Новинке» присвоили гордое имя Lyft Shuttle. Машина должна ехать по заданному маршруту согласно расписанию, останавливаясь на указанных остановках. С вами едут другие люди, за счет чего стоимость поездки снижается. В чем разница между Lyft Shuttle и его предшественниками (автобус, троллейбус, трамвай, паровоз, конка, омнибус) – решительно непонятно.

Шестое место авторы рейтинга отдали стартапу под названием WeWork стоимостью в 18 млрд долларов. Ради снижения арендной платы клиентам предлагают совместный съем жилья. Что в этом нового и необычного – большой вопрос.

В топ-5 списка вошла линейка чайников Teforia. Изделия стоимостью в 400 долларов подключаются по интернету, к ним прилагается эксклюзивная заварка. Впрочем, от обычных чайных листьев она отличался мало чем. Неудивительно, что, собрав 17 млн долларов на реализацию, «перспективный» стартап тут же закрылся.

Четвертым номером идет «облачное хранилище для физических вещей», под создание которого компания MakeSpace собрала 57 миллионов долларов. На поверку данное изобретение представляет собой обыкновенный склад, расположенный не в райских эмпиреях, а на грешной Земле.

В тройке призовых изобретений от бездарных эдисонов современности - офисная палатка Pause Pod от компании Odd Company. Адресный потребитель – пресловутый «офисный планктон», желающий уединиться прямо на рабочем месте. Однако как отнесутся сослуживцы и начальство к клерку, разбивающему палатку не в лесу у костра, а в помещении – хотелось бы поглядеть.

Вторым к финишу пришел торговый автомат Bodega с поддержкой приложения для смартфона. Название переводится как «магазин у дома», задача – заменить небольшие лавчонки с товарами первой необходимости. Однако пользователи интернета безжалостно раскритиковали концепцию и название изобретения, после чего авторы отказались от реализации проекта.

Лидером перечня бессмысленных усилий горе-инженеров и жуликоватых маркетологов стала соковыжималка компании Juicero. Изделие стоимостью 700 долларов великолепно поддерживало Wi-Fi и управлялось со смартфона через мобильное приложение. Также оно отжимало сок из фруктов, нарезанных и сложенных в специальный одноразовый пакет. Стартап выглядел успешным до тех пор, пока кто-то не догадался выжать такой же сок из обычного пакета собственными руками. Результат ничем не отличался от достигнутого с затратами интернет-трафика и электричества, плюс указанных 700 единиц американской валюты.