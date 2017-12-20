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      Комбинация «123456» стала самым ненадежным паролем 2017 года

      13:07, 20 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      13:07, 20 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      242
      0
      #технологии\n#Hi-Tech\n#исследования\n#хакеры\n#взлом.
      Фото: pixabay.com
      242
      0

      На второй и третьей строчках рейтинга оказались комбинации «password» и «12345678».

      Калифорния. США. Эксперты составили рейтинг самых ненадежных паролей 2017 года. Как пишут Известия.ру, исследование провели специалисты аналитической компании SplashData.  

      По информации СМИ, программисты проанализировали более 5 млн комбинаций, взломанных в 2017 году. И по результатам исследования, самым ненадежным в который раз оказался пароль «123456».  

      На второй и третьей строчках списка оказались комбинации «password» и «12345678». Замкнули пятерку пароли «qwerty» и «12345».  

      Также в список самых ненадежных паролей попали такие варианты как: «football», «admin», «welcome», «login», «abc123», «dragon», «passw0rd» и «master». Впервые в рейтинге, по мнению программистов, оказались пароли «letmein», «iloveyou», «monkey», «starwars», «hello», «freedom», «whatever», «qazwsx» и «trustno1».  

      Кроме того, аналитики утверждают, что  хакеры с легкостью взламывают пароли, в которых буква «o» заменена на цифру «0». Также зачастую злоумышленники достаточно информированы о новинках в области кино или литературы. В частности, много случаев взлома было зафиксировано тогда, когда пользователи массового устанавливали пароль «starwars», связанный с киноэпопей «Звездные войны».  

      13:07, 20 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      242
      0
      #технологии\n#Hi-Tech\n#исследования\n#хакеры\n#взлом.

       

       

       

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