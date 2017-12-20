Комбинация «123456» стала самым ненадежным паролем 2017 года

На второй и третьей строчках рейтинга оказались комбинации «password» и «12345678».

Калифорния. США. Эксперты составили рейтинг самых ненадежных паролей 2017 года. Как пишут Известия.ру, исследование провели специалисты аналитической компании SplashData.

По информации СМИ, программисты проанализировали более 5 млн комбинаций, взломанных в 2017 году. И по результатам исследования, самым ненадежным в который раз оказался пароль «123456».

На второй и третьей строчках списка оказались комбинации «password» и «12345678». Замкнули пятерку пароли «qwerty» и «12345».

Также в список самых ненадежных паролей попали такие варианты как: «football», «admin», «welcome», «login», «abc123», «dragon», «passw0rd» и «master». Впервые в рейтинге, по мнению программистов, оказались пароли «letmein», «iloveyou», «monkey», «starwars», «hello», «freedom», «whatever», «qazwsx» и «trustno1».

Кроме того, аналитики утверждают, что хакеры с легкостью взламывают пароли, в которых буква «o» заменена на цифру «0». Также зачастую злоумышленники достаточно информированы о новинках в области кино или литературы. В частности, много случаев взлома было зафиксировано тогда, когда пользователи массового устанавливали пароль «starwars», связанный с киноэпопей «Звездные войны».