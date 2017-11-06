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      Специалисты Apple предупредили о выгорании дисплея нового iPhone

      17:29, 06 ноября, 2017
      Ксения Чернова
      17:29, 06 ноября, 2017
      Ксения Чернова
      36
      0
      #бизнес\n#торговля\n#iPhone\n#Apple\n#новые технологии
      Фото: Pixabay
      36
      0

      В iPhone X используется «особенный» OLED-дисплей.

      Калифорния. США. Специалисты Apple предупредили о выгорании дисплея нового iPhone X. «Яблочная» техподдержка даже опубликовала инструкцию, в которой рассказывается, как защитить гаджет, пишет НТВ.

      Дело в том, что в iPhone X используется OLED-дисплей на органических светодиодах. Он имеет ряд особенностей. В частности, со временем могут проявиться небольшие визуальные изменения — так называемое выгорание, когда на дисплее отображается слабая тень предыдущей картинки после появления нового изображения. Также это может случиться, когда дисплей долго работает в режиме высокого контраста.

      В Apple также рассказали, как избежать подобных искажений. Владельцам новых iPhone X советуют всегда устанавливать последнюю версию операционной системы iOS, использовать режим автоподстройки яркости и установить на достаточно короткое время автоблокировку экрана.

      Напомним, продажи нового iPhone X стартовали в России 3 ноября. В Москве у магазина Apple выстроились крупная очередь, не обошлось без скандалов и неприятных инцидентов.

      17:29, 06 ноября, 2017
      Ксения Чернова
      36
      0
      #бизнес\n#торговля\n#iPhone\n#Apple\n#новые технологии

       

       

       

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