Apple запатентовала новый iPhone

В сети появилась заявка компании на регистрацию смартфона в новом корпусе.

Александрия. США. Apple зарегистрировала новый iPhone. Бюро по патентам и товарным знакам опубликовало в сети заявку компании на регистрацию смартфона, выполненного в корпусе iPod nano, пишет Лента.ру.

Отмечается, что заявка была подана еще в 2007 году. Однако в документе были представлены схематичные изображения устройства и краткая информация о девайсе, в которой описывается принцип работы технологии 3D Touch, появившейся в iPhone 6s в 2016 году.