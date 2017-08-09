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      Apple запатентовала новый iPhone

      12:00, 09 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      12:00, 09 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      156
      0
      #технологии\n#Apple\n#гаджеты\n#смартфоны\n#техника
      Фото: pixabay.com
      156
      0

      В сети появилась заявка компании на регистрацию смартфона в новом корпусе.

      Александрия. США.  Apple зарегистрировала новый iPhone. Бюро по патентам и товарным знакам опубликовало в сети заявку компании на регистрацию смартфона, выполненного в корпусе  iPod nano, пишет Лента.ру

      Отмечается, что заявка была подана еще в 2007 году. Однако в документе были представлены схематичные изображения устройства и краткая информация о девайсе, в которой описывается принцип работы технологии 3D Touch, появившейся в iPhone 6s в 2016 году.

       

      12:00, 09 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      156
      0
      #технологии\n#Apple\n#гаджеты\n#смартфоны\n#техника

       

       

       

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