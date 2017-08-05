  • $ 60.75 ↑
  • € 71.95 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Остановивший гибератаку WannaCry программист признался в создании вредоносного кода

      10:40, 05 августа, 2017
      Дарья Саушина
      10:40, 05 августа, 2017
      Дарья Саушина
      49
      0
      #интернет\n#безопасность\n#Hi-Tech
      Фото: pixabay.com
      49
      0

      Ранее британца арестовали по подозрению в распространении вредоносного программного обеспечения.

      США. Британский программист Маркус Хатчинс, остановивший вирус WannaCry, признался в создании вредоносного кода. Об этом заявил прокурор США, пишет Газета.ру. Ранее программиста арестовали в США.

      «Маркус Хатчинс, человек, названный героем за помощь в остановке глобальной кибератаки, признал, что создал вредоносный код, заявил прокурор США», — написало агентство Press Association в твиттере.

      Спустя сутки после ареста в Минюсте США заявили, что причиной ареста программиста стало подозрение в распространении вредоносного программного обеспечения.

      Напомним, что вирус-вымогатель WannaCry в мае этого года атаковал компьютерные сети в 150 странах мира, в том числе России. Позже появился аналог этой киберугрозы - криптолокер Petya блокировал компьютеры и требовал выкуп в биткойнах. 

      10:40, 05 августа, 2017
      Дарья Саушина
      49
      0
      #интернет\n#безопасность\n#Hi-Tech

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Глава Ижевска Юрий Тюрин спас тонущего человека в Турции

      10:01, 01 августа, 2017
      6867

      Следствие попросило отпустить экс-главу Удмуртии Александра Соловьева под домашний арест

      6679
      19:59, 02 августа, 2017

      Два человека погибли в результате аварии на Сарапульском тракте в Удмуртии

      5470
      12:00, 30 июля, 2017

      Виктор Савельев покинет пост и.о. премьера Удмуртии

      5394
      09:56, 31 июля, 2017

      Обязанности председателя правительства региона будет исполнять врио главы Удмуртии Александр Бречалов

      3867
      09:13, 31 июля, 2017

      Сбившая «пьяного мальчика» в Железнодорожном просит исключить экспертизы из дела

      18:25, 30 июля, 2017
      5716

      Путин изменил порядок оплаты общедомовых коммунальных услуг

      2722
      15:54, 01 августа, 2017

      Чемпиона Европы по вольной борьбе убили на Байкале

      1181
      16:21, 29 июля, 2017

      В ДТП с участием автобуса под Саратовом один человек погиб, 12 пострадали

      918
      10:04, 30 июля, 2017

      Коллеги Андрея Малахова рассказали о возможных причинах его ухода с Первого канала

      852
      10:41, 03 августа, 2017

      Старейшая в мире семья из Северной Ирландии раскрыла секрет долголетия

      19:20, 31 июля, 2017
      891

      Американские ученые предупредили, что Россия может выиграть от новых санкций США

      802
      15:28, 31 июля, 2017

      Немецкие ученые предупредили об опасности поролоновых губок

      786
      18:33, 01 августа, 2017

      В Хабаровском крае бульдозерист нашел золотой самородок весом 10,3 кг

      668
      10:03, 01 августа, 2017

      Из-за брачного сезона у черепах туристы двое суток не могли улететь с греческого острова

      644
      14:34, 02 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: падение колонки на бурановскую бабушку и новый дом «Виктории парк»

      04 августа, 2017

      Удмуртия в минуту: домашний арест для Александра Соловьева и порыв трубы в Ижевске

      03 августа, 2017

      Парк Кирова в Ижевске

      03 августа, 2017