Остановивший гибератаку WannaCry программист признался в создании вредоносного кода

Ранее британца арестовали по подозрению в распространении вредоносного программного обеспечения.

США. Британский программист Маркус Хатчинс, остановивший вирус WannaCry, признался в создании вредоносного кода. Об этом заявил прокурор США, пишет Газета.ру. Ранее программиста арестовали в США.

«Маркус Хатчинс, человек, названный героем за помощь в остановке глобальной кибератаки, признал, что создал вредоносный код, заявил прокурор США», — написало агентство Press Association в твиттере.

Спустя сутки после ареста в Минюсте США заявили, что причиной ареста программиста стало подозрение в распространении вредоносного программного обеспечения.

Напомним, что вирус-вымогатель WannaCry в мае этого года атаковал компьютерные сети в 150 странах мира, в том числе России. Позже появился аналог этой киберугрозы - криптолокер Petya блокировал компьютеры и требовал выкуп в биткойнах.