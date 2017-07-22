Facebook разрабатывает собственный модульный смартфон

Разработка представляет собой модульное электромеханическое устройство со встроенными динамиками, сенсорным дисплеем, микрофоном и приемником сигнала GPS.

США. Facebook планирует разработать собственный модульный смартфон. Об этом сообщают «Известия».

«Исходя из описания устройства в патенте, согласно которому разработка представляет собой модульное электромеханическое устройство со встроенными динамиками, сенсорным дисплеем, микрофоном и приемником сигнала GPS», - пишет издание.

Отмечается, что над разработкой устройства работает секретное подразделение Фейсбук под названием Building 8.

Представители Facebook заявили, что на данный момент Building 8 занято созданием технологий машинного обучения, никак не прокомментировав информацию о новом смартфоне.