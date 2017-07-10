В США изобрели первый мобильный телефон без аккумулятора

Для работы гаджету необходимы радиосигнал или свет.

Вашингтон. США. Ученые из университета штата Вашингтон изобрели первый мобильный телефон, которому для работы не нужен аккумулятор. Новый гаджет функционирует за счет внешних источников: радиосигнала или света, пишет телеканал «МИР 24».

Представленный аппарат, по сути, представляет собой микросхему, которая работает по принципу рации. Для его разработки исследователи использовали стандартные коммерческие компоненты и печатную плату. А для того, чтобы совершить звонок, нужно переключаться между режимами «передача» и «прослушивание».

В настоящее время гаджет успешно протестирован, однако ученые планируют продолжить работу для его усовершенствования.