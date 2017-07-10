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      В США изобрели первый мобильный телефон без аккумулятора

      12:20, 10 июля, 2017
      Новичок
      12:20, 10 июля, 2017
      Новичок
      170
      0
      #США\n#разработка\n#гаджеты\n#мобильные телефоны\n#ученые\n#Вашингтон\n#новые разработки
      Фото: pixabay.com
      170
      0

      Для работы гаджету необходимы радиосигнал или свет.

      Вашингтон. США. Ученые из университета штата Вашингтон изобрели первый мобильный телефон, которому для работы не нужен аккумулятор. Новый гаджет функционирует за счет внешних источников: радиосигнала или света, пишет телеканал «МИР 24». 

      Представленный аппарат, по сути, представляет собой микросхему, которая работает по принципу рации. Для его разработки исследователи использовали стандартные коммерческие компоненты и печатную плату. А для того, чтобы совершить звонок, нужно переключаться между режимами «передача» и «прослушивание». 

      В настоящее время гаджет успешно протестирован, однако ученые планируют продолжить работу для его усовершенствования. 

      12:20, 10 июля, 2017
      Новичок
      170
      0
      #США\n#разработка\n#гаджеты\n#мобильные телефоны\n#ученые\n#Вашингтон\n#новые разработки

       

       

       

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