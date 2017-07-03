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      В сети появилось новое видео iPhone 8

      18:32, 03 июля, 2017
      Новичок
      18:32, 03 июля, 2017
      Новичок
      217
      0
      #видео\n#iPhone\n#Apple\n#гаджеты\n#смартфоны
      Фото: скриншот видео с youtube.com
      217
      0

      Гаджет снабдили двойной камерой и 5,8-дюймовым дисплеем.  

      Купертино. США. Фанаты продукции Apple изучают новое видео с iPhone 8, опубликованное в интернете. Судя по кадрам, изделие будет отличаться от своих предшественников по целому ряду позиций.  

      Как пишет «Экономика сегодня», iPhone 8 оснастили 5,8-дюймовым дисплеем. Переход в режим home не будет осуществляться отдельной кнопкой. Также отмечается, что дисплей растянут на всю длину смартфона. Кроме того, гаджет снабдили двойной камерой.

      Добавим, как ожидается, новинка может появиться в продаже осенью 2017 года.

      iPhone 8 - Hands On With Prototype & Case!
      18:32, 03 июля, 2017
      Новичок
      217
      0
      #видео\n#iPhone\n#Apple\n#гаджеты\n#смартфоны

       

       

       

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