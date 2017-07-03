В сети появилось новое видео iPhone 8

Гаджет снабдили двойной камерой и 5,8-дюймовым дисплеем.

Купертино. США. Фанаты продукции Apple изучают новое видео с iPhone 8, опубликованное в интернете. Судя по кадрам, изделие будет отличаться от своих предшественников по целому ряду позиций.

Как пишет «Экономика сегодня», iPhone 8 оснастили 5,8-дюймовым дисплеем. Переход в режим home не будет осуществляться отдельной кнопкой. Также отмечается, что дисплей растянут на всю длину смартфона. Кроме того, гаджет снабдили двойной камерой.

Добавим, как ожидается, новинка может появиться в продаже осенью 2017 года.