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      Дизайнер «Форд» придумала няню для собак

      17:57, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      17:57, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      139
      0
      #США\n#животные\n#домашние животные\n#собаки\n#роботы
      Фото: pixabay.com
      139
      0

      В число обязанностей робота вошел выгул питомцев, кормление и уборка.

      США. Один из дизайнеров американского автоконцерна «Форд» Итцель Кортес предложила создать няню для собак в виде робота. Предполагается, что он поможет хозяевам кормить, убирать и выгуливать питомцев, сообщает «Интерфакс».

      По задумке автора идеи, управлять роботом можно будет со смартфона. Приложение подскажет системе, когда нужно идти на прогулку, а ошейники отследят перемещения собак и проконтролируют, чтобы они всегда были сыты.

      По словам Кортес, она хотела бы чаще гулять со своей таксой, но у нее не хватает для этого времени. «Такой робот мог бы отправиться с ней на прогулку по первому требованию, а я была бы спокойна за своего любимца», - поясняет она. Образ таксы Мэри Кортес использовала в эскизах проекта «Няня для собаки».

      Идея няни-робота для собак Кортес озвучила на конкурсе Last Mile Mobility Challenge, где сотрудники «Форд» презентовали технологии будущего. В список идей вошли сервис автономной доставки Autolivery, электрическая платформа Carr-E, робозонтик Stay Dry Drone и робот-поводырь для слепых Smart Guide Dog.

      В 2016 году инженеры и дизайнеры «Форд» подали более 8 тыс. заявок на патентование изобретений. По сравнению с предыдущим годом, это на 40 процентов больше.

      17:57, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      139
      0
      #США\n#животные\n#домашние животные\n#собаки\n#роботы
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