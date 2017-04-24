Дизайнер «Форд» придумала няню для собак

В число обязанностей робота вошел выгул питомцев, кормление и уборка.

США. Один из дизайнеров американского автоконцерна «Форд» Итцель Кортес предложила создать няню для собак в виде робота. Предполагается, что он поможет хозяевам кормить, убирать и выгуливать питомцев, сообщает «Интерфакс».

По задумке автора идеи, управлять роботом можно будет со смартфона. Приложение подскажет системе, когда нужно идти на прогулку, а ошейники отследят перемещения собак и проконтролируют, чтобы они всегда были сыты.

По словам Кортес, она хотела бы чаще гулять со своей таксой, но у нее не хватает для этого времени. «Такой робот мог бы отправиться с ней на прогулку по первому требованию, а я была бы спокойна за своего любимца», - поясняет она. Образ таксы Мэри Кортес использовала в эскизах проекта «Няня для собаки».

Идея няни-робота для собак Кортес озвучила на конкурсе Last Mile Mobility Challenge, где сотрудники «Форд» презентовали технологии будущего. В список идей вошли сервис автономной доставки Autolivery, электрическая платформа Carr-E, робозонтик Stay Dry Drone и робот-поводырь для слепых Smart Guide Dog.

В 2016 году инженеры и дизайнеры «Форд» подали более 8 тыс. заявок на патентование изобретений. По сравнению с предыдущим годом, это на 40 процентов больше.