Microsoft запатентовала гаджет с двумя дисплеями

Один экран будет сенсорным, другой выполнят по технологии электронных чернил.

Вашингтон. США. Компания Microsoft запатентовала устройство с двумя дисплеями. Один будет сенсорным, второй выполнен по технологии электронных чернил, сообщает «Лайф».

Патентная заявка опубликована в базе данных PATENTSCOPE. В ней указывается, что обычный экран предназначен для традиционного использования. Дополнительный тоже будет сенсорный, но послужит для ввода текстовой информации.

На дисплее Surface Touch Cover планируется расположить элементы управления для медиаплеера, обложки видео- и аудиоальбомов, треки и многое другое.

Компания подала заявку в сентябре 2016 года. На данный момент пока остается неясным, будет ли воплощена концепция в реальность.