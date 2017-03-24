Немецкие ученые «зажгли» самое большое искусственное солнце

Оно состоит из 149 ксеноновых ламп.

Юлих. Германия. Немецкие ученые «включили» самое большое в мире искусственное солнце Sunlight. Как сообщает «Интерфакс», оно включает в себя 149 ксеноновых ламп, объединенных в конструкцию, напоминающую пчелиные соты.

Искусственное солнце генерирует температуру в 3500 градусов Цельсия. Излучение, которое оно синтезирует, в 10 тысяч раз больше того, что получает такой же участок земли при естественном дневном свете. Ученые говорят, что если бы человек зашел в комнату, где находится Sunlight, он бы сгорел, поэтому все эксперименты проводятся в специальной защищенной лаборатории.

С помощью Sunlight ученые хотят разработать способ концентрировать естественный солнечный свет в количествах, достаточных для производства самого экологичного топлива - водородного.

На разработку Sunlight ученые потратили 3,5 млн евро. За 4 часа работы оно расходует столько электричества, сколько семья из 4 человек расходует в течение года.

Светило зажгли в четверг, 23 марта, в Институте исследования Солнца в городе Юлих в 30 км от Кельна.