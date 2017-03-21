Дизайн Apple iPhone 8 будет похож на первый iPhone

Раскрыты особенности оформления нового смартфона.

США. Дизайн нового флагмана Apple iPhone 8 будет аналогичен первому смартфону iPhone. Как сообщает «Царьград», такую информацию представили корейские СМИ, ссылающиеся на анонимный источник.

У телефона будет «каплевидный» дизайн – боковые грани с закругленными углами. Задняя панель выполнена из стекла. Крышка по всем сторонам будет закругленной. Гнущийся экран и другие опции поднимут стоимость смартфона в несколько раз.

iPhone 7 поступил в продажу 16 сентября 2016 года. Выпуск iPhone 8 запланирован на сентябрь 2017.