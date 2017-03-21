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      Дизайн Apple iPhone 8 будет похож на первый iPhone

      15:15, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      15:15, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      184
      0
      #гаджеты\n#iPhone 7
      Фото: pixabay.com
      184
      0

      Раскрыты особенности оформления нового смартфона.

      США. Дизайн нового флагмана Apple iPhone 8 будет аналогичен первому смартфону iPhone. Как сообщает «Царьград», такую информацию представили корейские СМИ, ссылающиеся на анонимный источник.

      У телефона будет «каплевидный» дизайн – боковые грани с закругленными углами. Задняя панель выполнена из стекла. Крышка по всем сторонам будет закругленной. Гнущийся экран и другие опции поднимут стоимость смартфона в несколько раз.

      iPhone 7 поступил в продажу 16 сентября 2016 года. Выпуск iPhone 8 запланирован на сентябрь 2017. 

      15:15, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      184
      0
      #гаджеты\n#iPhone 7
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