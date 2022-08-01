О состоянии здоровья Анатолия Чубайса рассказал его брат Игорь

Кальяри. Италия. Игорь Чубайс рассказал, как чувствует себя в больнице его брат. По словам родственника, 67-летний Анатолий Чубайс идет на поправку, при этом хронических заболеваний у него не выявлено, пишет Лента.ру.

Как рассказали Reuters информированные источники, попавший в больницу экс-глава «Роснано» считает, что у него редкий синдром Гийена — Барре. Возможность отравления он отрицает.

31 июля стало известно, что спецпредставителю президента России по связям с международными организациями стало плохо во время отдыха на острове Сардиния в Италии. У Чубайса начали отниматься руки и ноги. Его поместили в больницу, по некоторым данным – в реанимацию.

Синдром Гийена — Барре – редкое заболевание иммунной системы. Симптомы – мышечная слабость, боли или онемение, в тяжелых случаях возможен паралич. Обычно поражает мужчин старше 50 лет. Спровоцировать синдром могут бактериальные или вирусные инфекции, а также хирургические вмешательства.