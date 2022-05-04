Ученые из Великобритании рассказали о старении мозга на 20 лет после коронавируса

Лондон. Великобритания. Ученые из Кембриджского университета и Имперского колледжа Лондона выяснили, что после тяжело перенесенного коронавируса мозг человека стареет на 20 лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на журнал eClinicalMedicine.

В исследовании приняли участие 46 пациентов от 28 до 83 лет. После выздоровления они прошли тесты, которые измеряют память, внимание, мышление и другие функции. Выяснилось, что их мыслительные процессы ухудшились и стали аналогичны когнитивным функциям людей в возрасте от 50 до 70 лет. Таким образом после перенесенной инфекции мозг у людей стареет почти на 20 лет.

Ученые отметили, что у некоторых пациентов через 10 месяцев началось очень медленное улучшение, но есть вероятность, что некоторые не смогут выздороветь полностью.