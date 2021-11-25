Байдену вырезали полип в кишечнике

Новообразование обнаружили во время проведенной ранее колоноскопии.



Вашингтон. США. Доброкачественную опухоль удалили президенту США Джо Байдену. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал врач Белого дома Кевин О'Коннор, речь идет о трубчатой аденоме — доброкачественном, но потенциально предраковом новообразовании. Его нашли во время проведенной ранее колоноскопии кишечника. Размер удаленной опухоли — порядка 3 мм.

Отметим, во время проведения исследования пациент находился под общим наркозом. В связи с этим, согласно законодательству США, Байден временно передал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис.

В настоящее время Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей главы государства. Добавим, недавно стало известно, что 79-летний президент США намерен баллотироваться на второй срок.