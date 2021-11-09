Отказавшихся от вакцинации жителей Сингапура перестанут лечить за счет государства

Решение вступит в силу с 8 декабря.

Сингапур. Жителей Сингапура, не прошедших вакцинацию от COVID-19, лечить от этой болезни будут на платной основе. Об этом заявили в министерстве здравоохранения страны, сообщает телеканал «МИР 24».

Данная мера вводится с 8 декабря. Из непривитых медицинскую помощь за счет бюджета продолжат оказывать детям до 12 лет и взрослым, имеющим медотвод.

Решение власти объяснили тем, что отказавшиеся от прививки люди заражаются чаще и болеют в более тяжелой форме, что повышает нагрузку на больницы и врачей.

Напомним, власти Дании решили вернуть отмененные было ковидные ограничения на фоне новой вспышки коронавируса в стране.