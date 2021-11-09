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Отказавшихся от вакцинации жителей Сингапура перестанут лечить за счет государства

14:17, 09 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Отказавшихся от вакцинации жителей Сингапура перестанут лечить за счет государства
14:17, 09 ноября, 2021
Евгений Кандаков
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#коронавирус\n#здоровье\n#лечение\n#вакцинация\n#врачи\n#здравоохранение\n#платный доступ
Фото: vk.com/rt_russian
72
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Решение вступит в силу с 8 декабря.

Сингапур. Жителей Сингапура, не прошедших вакцинацию от COVID-19, лечить от этой болезни будут на платной основе. Об этом заявили в министерстве здравоохранения страны, сообщает телеканал «МИР 24».

Данная мера вводится с 8 декабря. Из непривитых медицинскую помощь за счет бюджета продолжат оказывать детям до 12 лет и взрослым, имеющим медотвод.

Решение власти объяснили тем, что отказавшиеся от прививки люди заражаются чаще и болеют в более тяжелой форме, что повышает нагрузку на больницы и врачей.

Напомним, власти Дании решили вернуть отмененные было ковидные ограничения на фоне новой вспышки коронавируса в стране.

14:17, 09 ноября, 2021
Евгений Кандаков
72
0
#коронавирус\n#здоровье\n#лечение\n#вакцинация\n#врачи\n#здравоохранение\n#платный доступ
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