Большая птица — молодец: Байден похвалил привившегося от COVID-19 героя «Улицы Сезам»

В ближайшее время в стране планируют привить 28 млн детей в возрасте от 5 до 11 лет.



Вашингтон. США. Президент США Джо Байден поддержал вакцинировавшегося от коронавируса персонажа популярного телешоу «Улица Сезам». На своей странице в Twitter глава государства написал, что Большая птица — молодец, сообщает Лента.ру.

О получении вакцины пернатый герой детской передачи тоже написал в Twitter.

«Сегодня мне сделали прививку от COVID-19! Мое крыло немного болит, но это даст моему телу дополнительную защиту, которая поможет сохранить меня и других здоровыми», — приводит агентство пост Большой птицы.

Со своей стороны Байден напомнил, что прививка является лучшим способом «обезопасить свой район от COVID-19».

Добавим, в США планируют в ближайшее время провакцинировать от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Кампания охватит более 28 млн юных граждан.