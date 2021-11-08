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Большая птица — молодец: Байден похвалил привившегося от COVID-19 героя «Улицы Сезам»

11:19, 08 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Большая птица — молодец: Байден похвалил привившегося от COVID-19 героя «Улицы Сезам»
11:19, 08 ноября, 2021
Евгений Кандаков
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#США\n#Джо Байден\n#соцсети\n#дети\n#коронавирус\n#здоровье\n#вакцинация\n#телевидение
Фото: pixabay.com
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В ближайшее время в стране планируют привить 28 млн детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Вашингтон. США. Президент США Джо Байден поддержал вакцинировавшегося от коронавируса персонажа популярного телешоу «Улица Сезам». На своей странице в Twitter глава государства написал, что Большая птица — молодец, сообщает Лента.ру.

О получении вакцины пернатый герой детской передачи тоже написал в Twitter.

«Сегодня мне сделали прививку от COVID-19! Мое крыло немного болит, но это даст моему телу дополнительную защиту, которая поможет сохранить меня и других здоровыми», — приводит агентство пост Большой птицы.

Со своей стороны Байден напомнил, что прививка является лучшим способом «обезопасить свой район от COVID-19».

Добавим, в США планируют в ближайшее время провакцинировать от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Кампания охватит более 28 млн юных граждан.

11:19, 08 ноября, 2021
Евгений Кандаков
92
0
#США\n#Джо Байден\n#соцсети\n#дети\n#коронавирус\n#здоровье\n#вакцинация\n#телевидение
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