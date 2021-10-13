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Ученые США придумали барьер для слияния коронавирусов и гриппа с человеческими клетками

17:01, 13 октября, 2021
Евгений Кандаков
Ученые США придумали барьер для слияния коронавирусов и гриппа с человеческими клетками
17:01, 13 октября, 2021
Евгений Кандаков
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#медицина\n#наука\n#США\n#ученые\n#коронавирус\n#фармацевтика\n#лечение\n#исследования
Фото: pixabay.com
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Побочных эффектов пока не выявлено.

Сент-Луис. США. Соединение, препятствующее внедрению вирусов в клетки организма человека, разработали в Медицинской школе Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Как пишет со ссылкой на сообщение вуза «Интерфакс», открытие может стать основой для создания новых средств от коронавируса и гриппа.

Отмечается, что вещество MM3122 действует на ключевой человеческий белок — трансмембранную сериновую протеазу 2 (TMPRSS2), через которую коронавирусы и вирус гриппа проникают в клетки.

MM3122 защищает мембраны клеток от слияния с вирусами значительно эффективнее, чем ремдесивир, которым лечат COVID-19 в США. При этом соединение предохраняет и от ряда других инфекций со схожим механизмом проникновения в организм (в частности, SARS-CoV и MERS-CoV).

Предварительные исследования на мышах дали обнадеживающие результаты, в том числе в плане побочных эффектов. Ученые надеются в скором времени разработать на основе своего открытия действенное лекарство от коронавируса.

17:01, 13 октября, 2021
Евгений Кандаков
161
0
#медицина\n#наука\n#США\n#ученые\n#коронавирус\n#фармацевтика\n#лечение\n#исследования
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