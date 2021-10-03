Катар включил «Спутник V» в список разрешённых для въезда вакцин

Новые поправки в правила начнут действовать с 6 октября.

Доха. Катар. Министерство здравоохранения Катара объявило о вступлении в силу новых поправок в правила, установленные для прибывающих в страну граждан в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Как передают «Известия», с 6 октября будут признаваться вакцины — российская «Спутник V» и китайская Sinovac.

По новым правилам прибывающие в страну граждане будут обязаны сдать ПЦР-анализ в течение 36 часов после прибытия в Катар. Также страны по новым поправкам будут делиться на «зелёные» и «красные». По прибытии из стран «зелёного» списка предварительный тест на вирус можно не делать.

Не проживающим постоянно в Катаре необходимо будет заблаговременно до вылета зарегистрироваться на электронной платформе ehteraz.gov.qa.