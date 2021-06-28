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Молодым жителям Греции заплатят за вакцинацию по 150 евро

18:17, 28 июня, 2021
Евгений Кандаков
Молодым жителям Греции заплатят за вакцинацию по 150 евро
18:17, 28 июня, 2021
Евгений Кандаков
77
0
#Греция\n#медицина\n#здоровье\n#финансы и деньги\n#молодежь\n#коронавирус\n#вакцинация
Фото: twitter.com/infomoscow24
77
0

Деньги можно будет потратить на культурные мероприятия, транспортные расходы или бронирование мест на кемпингах.

Афины. Греция. Власти Греции решили платить молодежи за участие в вакцинировании. Всем жителям в возрасте до 26 лет обещано по 150 евро, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Эта сумма поступит на электронный счет привившимся первым компонентом вакцины от коронавируса молодым грекам с 15 июля. Ее можно будет потратить только на определенные цели: билеты на самолет, паром или поезд, аренду автомобиля, поход в музей, театр, кино или на археологические раскопки. Также на эти деньги разрешается забронировать место на кемпинге. Таким образом, программа направлена на поддержку туристической отрасли, пострадавшей от ковидных ограничений.

По планам властей, к концу июня в Греции будут иммунизированы от COVID-19 двумя дозами препарата порядка 35% жителей. Еще через месяц этот показатель достигнет 48%.

18:17, 28 июня, 2021
Евгений Кандаков
77
0
#Греция\n#медицина\n#здоровье\n#финансы и деньги\n#молодежь\n#коронавирус\n#вакцинация