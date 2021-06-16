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Словения объявила себя страной, свободной от коронавируса

12:08, 16 июня, 2021
Евгений Кандаков
Словения объявила себя страной, свободной от коронавируса
12:08, 16 июня, 2021
Евгений Кандаков
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#коронавирус\n#здоровье\n#медицина\n#карантин\n#ограничения\n#эпидемия\n#Словения
Фото: twitter.com/aa_russian
174
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В то же время противоэпидемические меры в стране пока не отменены.

Любляна. Словения. Об окончании эпидемии коронавируса заявили власти Словении. Тем не менее, часть введенных ранее ограничений остается в силе, пишет ИА REGNUM со ссылкой на хорватское новостное агентство Index.

По словам пресс-секретаря словенского правительства Майи Братуш, эпидемиологическая ситуация в стране признана медиками благоприятной. Она поблагодарила всех граждан, которые соблюдали меры предосторожности, прошли вакцинацию и вели себя ответственно.

Однако власти пока не отменяют ношение маски в общественных помещениях, использование дезинфицирующих средств и соблюдение социальной дистанции. Хотя уже 17 июня некоторые из карантинных мер могут быть пересмотрены.

Добавим, сейчас в больницах Словении остаются 122 пациента с COVID-19, 40 из них - в отделениях интенсивной терапии.

12:08, 16 июня, 2021
Евгений Кандаков
174
0
#коронавирус\n#здоровье\n#медицина\n#карантин\n#ограничения\n#эпидемия\n#Словения