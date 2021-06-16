Словения объявила себя страной, свободной от коронавируса

В то же время противоэпидемические меры в стране пока не отменены.



Любляна. Словения. Об окончании эпидемии коронавируса заявили власти Словении. Тем не менее, часть введенных ранее ограничений остается в силе, пишет ИА REGNUM со ссылкой на хорватское новостное агентство Index.

По словам пресс-секретаря словенского правительства Майи Братуш, эпидемиологическая ситуация в стране признана медиками благоприятной. Она поблагодарила всех граждан, которые соблюдали меры предосторожности, прошли вакцинацию и вели себя ответственно.

Однако власти пока не отменяют ношение маски в общественных помещениях, использование дезинфицирующих средств и соблюдение социальной дистанции. Хотя уже 17 июня некоторые из карантинных мер могут быть пересмотрены.

Добавим, сейчас в больницах Словении остаются 122 пациента с COVID-19, 40 из них - в отделениях интенсивной терапии.