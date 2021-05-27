В Германии назвали возможную причину тромбоза после прививки вакциной AstraZeneca

По такой же схеме, хотя и реже, кровь может свертываться у принявших вакцину Johnson & Johnson.



Франкфурт-на-Майне. Германия. Ученые из университета Гёте во Франкфурте-на-Майне заявили, что выяснили, почему у отдельных пациентов после приема вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson появляются тромбы. Об этом пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

По версии исследователей, причина связана с аденовирусными векторами, которые применяются в обоих препаратах. В той и другой вакцинах они доставляют спайковый белок не в цитозольную жидкость здоровой клетки, где коронавирус обычно производит белки, а в ядро. Далее части спайкового белка, вместо того чтобы связаться с клеточной мембраной и запустить процесс иммунизации, расщепляются и мутируют. После этого мутировавшие версии белка вызывают образование тромбов. Это происходит примерно у одного из 100 тыс. привившихся продукцией британско-шведской компании AstraZeneca, отмечают немецкие специалисты.

Вакцины других производителей, в частности, Pfizer и Moderna, созданные на основе РНК, доставляют генетический материал спайкового белка в клеточную жидкость, а не в ядро. Данный вариант позволяет исключить риск тромбоза.

В то же время вакцина американской компании Johnson & Johnson менее опасна, чем AstraZeneca. Тромбы появились лишь у 8 из 7,4 млн привившихся данным препаратом.

Также ученые предложили разработчикам неудачных вакцин способ их модернизации. Можно изменить секвенирование спайкового белка и тем самым предотвратить его расщепление. По этому вопросу в лабораторию уже обратились представители Johnson & Johnson.

Однако пока не все ученые согласились с правотой немецких коллег, отмечает издание. Многие специалисты считают, что предъявлена лишь одна из возможных гипотез связи вакцины и образования тромбов.

Добавим, в Европе и Великобритании известно уже около 500 случаев тромбоза после иммунизации препаратом AstraZeneca, в том числе с летальным исходом. Свертывание крови отмечалось и у отдельных людей, прививавшихся вакциной Johnson & Johnson.

В связи с этим в начале марта несколько европейских стран приостановили использование британско-шведской вакцины. Норвежские врачи даже подтвердили связь между препаратом и опасным побочным эффектом по данным исследования. Тем не менее главный регулятор рынка лекарственных препаратов в Европе настоял на продолжении вакцинации продукцией AstraZeneca.

Кстати, недавно производитель изменил название препарата. Теперь вакцина AstraZeneca называется Vaxzervia.