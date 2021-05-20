Жизнь после карантина: французские власти отменили ряд ковидных ограничений

Открылись магазины, театры, кино, музеи и уличные кафе.



Париж. Франция. Значительную часть коронавирусных ограничений отменили во Франции. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

В частности, открылись супермаркеты, магазины, уличные террасы кафе и ресторанов. Кинотеатрам разрешили пускать на сеансы до трети от максимально возможного количества зрителей. Стартовал театральный сезон, разрешены фестивали на природе с участием до 1000 человек. Также работают музеи, в том числе знаменитый Лувр. Однако во избежание скоплений посетителей, на каждого гостя должно приходиться не менее 8 квадратных метров внутренней площади.

В то же время комендантский час пока не отменили, а лишь перенесли на 9 часов вечера. Полностью упразднить его могут в июне, в рамках нового этапа снятия ограничений. Возможно, что тогда же начнут работу спортзалы, а также внутренние залы ресторанов и кафе. Кроме того, к этому времени Франция может открыть границы для туристов.