Власти Австрии заказали 1 млн доз «Спутник V»

Препарат начнут использовать после регистрации Европейским агентством по лекарственным средствам.



Вена. Австрия. 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» договорились приобрести власти Австрии. Об этом заявил канцлер страны Себастьян Курц, пишет Коммерсантъ со ссылкой на ТАСС.

Глава правительства республики уточнил, что использовать «Спутник V» начнут только после регистрации препарата Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Также Себастьян Курц подчеркнул, что российская вакцина применяется уже более чем в 50 странах.

Напомним, канцлер Австрии уже анонсировал заказ 1 млн доз российской вакцины от COVID-19. Он призвал своих оппонентов не политизировать этот вопрос.

Коронавирусом в Австрии с начала пандемии заразились 595 тыс. жителей, умерли 9,9 тыс. EMA начало проверку «Спутника V» в марте.