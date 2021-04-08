Власти Германии могут начать переговоры по закупках «Спутника V» в обход ЕС

В Минздраве страны уточнили, что это возможно в случае одобрения вакцины со стороны ЕМА.



Берлин. ФРГ. Германия может заказать в России вакцину «Спутник V». Однако окончательное решение зависит от того, одобрит ли препарат европейский лекарственный регулятор, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

По данным источника агентства, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что Берлин сам начнет предварительные переговоры с Москвой, поскольку Евросоюз не намерен организовать централизованные закупки «Спутник V». Прежде всего немецких медиков интересует, какие объемы вакцины и в какой срок готова поставить Россия, добавил глава Минздрава.

Также он напомнил, что Германия будет закупать российскую вакцину только после одобрения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) и для этого крайне важно, чтобы Россия предоставила необходимые данные.

Один из регионов ФРГ, Бавария, уже озвучила планы закупить 2,5 млн доз «Спутника V». Премьер-министр федеральной земли Маркус Зедер считает возможным приобретение вакцины в июле.

Добавим, сейчас вакцина «Спутник V» находится на регистрации в ЕМА. В частности, регулятор проверит, отвечают ли работы по созданию препарата этическим и научным стандартам.