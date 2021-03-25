Германия добивается от Еврокомиссии централизованных закупок «Спутника V»

По данным источников европейской прессы, ЕК готова согласиться с этой идеей.



Берлин. Германия. Власти Германии попросили Еврокомиссию закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Как пишет Коммерсантъ со ссылкой на газету Politico, ЕК уже готова принять данное предложение.

«Сейчас мы видим, что Еврокомиссия находится в процессе запуска этой процедуры», - приводит издание слова чиновника из немецкого правительства. Он добавил, что с Россией поставки вакцины пока не обсуждались. Однако Германии стоит начать переговоры о закупке параллельно, не дожидаясь, когда Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) разрешит применять «Спутник V» в странах ЕС, считает представитель немецких властей.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отверг необходимость применения российской вакцины в Европе. По его мнению, Евросоюз в состоянии обеспечить себя собственными препаратами.

В то же время представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сказал, что двери Евросоюза для закупки российской вакцины не закрыты.

Напомним, «Спутник V» создан в Центре имени Гамалеи. EMA приступило к его проверке 4 марта.