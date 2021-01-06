В 41 стране мира обнаружили британский штамм коронавируса

Он на 70% заразнее своего предшественника.

Лондон. Великобритания. Новый штамм коронавируса, который на 70% заразнее своего предшественника, обнаружил уже в 41 стране мира. Как передаёт «Российская газета», впервые о нем стало известно в середине декабря 2020 года.

Тогда учёные Великобритании рассказали о мутации, из-за которой было принято решение ввести в Лондоне и на юго-востоке страны строгие ограничения. В еженедельном отчёте Всемирной организации здравоохранения подчеркивается, что ещё одна разновидность SARS-CoV-2, впервые выявленная медиками ЮАР, уже присутствует «в шести других государствах». С 28 декабря по 3 января коронавирусом заразились ещё 4 миллиона жителей Земля. За эту же неделю от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 76 тысяч человек.

Напомним, впервые ковид обнаружили в декабре 2019 года у больного пневмонией. В третьей декаде января 2020 года в китайской провинции Ухань начали вводить первые карантинные меры. 11 марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. В конце декабря 2020 года последним из континентов планеты, свободных от ковида, «пала» Антарктида.