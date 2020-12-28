Япония закрыла границы для иностранцев

Исключение сделано лишь для тех, кто давно живет в стране.



Токио. Япония. Власти Японии ужесточили карантинные меры против коронавирусной инфекции. С 28 декабря до конца января в страну запретили въезжать большинству иностранцев, пишут «Известия» со ссылкой на агентство Kyodo.

Причиной послужил выявленный в Великобритании новый штамм COVID-19, отличающийся повышенной заразностью. Теперь все японские граждане и иностранцы-резиденты, прибывающие с территорий, где был выявлен данный штамм, должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Он должен быть взят не позднее чем за трое суток до вылета. Сверх того, потребуется пройти контрольный тест, уже находясь в Японии.

При этом без ограничений в страну будут пускать тех жителей, которые совершали бизнес-командировки, а также студентов из 10 азиатских стран, в том числе материкового Китая, Южной Кореи и Тайваня.

Из иностранцев исключение сделано только для тех, кто постоянно проживает в Японии.

Ранее правительство вводило двухнедельный карантин для прибывающих с 1 ноября. Теперь он отменен.

С 24 декабря в Японию перестали пускать иностранцев, посещавших Великобританию и Южную Африку.

По последним данным, в Японии выявлено более 217 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 8 – новым штаммом. Умерли 3 213 человек, выздоровели 182 596 пациентов.