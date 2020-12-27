ВОЗ: пандемия коронавируса не станет последней

Специалисты рекомендуют готовиться к новым угрозам.

Женева. Швейцария. Во Всемирной организации здравоохранения уверены: пандемия коронавируса не станет последней для человечества. Как пишет Росбалт , об этом рассказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его мнению, вирусные заболевания являются частью жизненной реальности. Он призвал готовиться к новым пандемиям. Он считает, что необходимо выделять деньги на предотвращение чрезвычайных ситуаций и на первичную медицинскую помощь.

Гебрейесус подчеркнул, что последствия пандемии 2020 года стали радикальными и перевернули мир с ног на голову за один год. Он рекомендовал внимательно относиться к изменениям климата и учитывать взаимодействие с животными.