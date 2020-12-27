Антитела после ввода препарата должны появляться в течение нескольких дней.

Лондон. Великобритания. В Великобритании испытывают лекарство, предотвращающее заражение коронавирусом. Об этом сообщает «Газета»

Препарат называется Storm Chaser, его разработали специалисты Университетского колледжа Лондона совместно с фармкомпанией AstraZeneca. Это смесь антител к коронавирусу, после ввода которой иммунный ответ должен возникать в течение нескольких дней. Для сравнения: после прививки от Covid-19 выработка антител длится около месяца.

Вводить препарат необходимо в два этапа. В случае успешных испытаний Storm Chaser поможет предотвратить вспышки коронавируса среди пациентов больниц и жильцов домов престарелых, считают ученые.