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В Великобритании испытывают лекарство, предотвращающее заражение коронавирусом

10:20, 27 декабря, 2020
Ксения Чернова
В Великобритании испытывают лекарство, предотвращающее заражение коронавирусом
10:20, 27 декабря, 2020
Ксения Чернова
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#Лондон\n#Великобритания\n#медицина\n#здоровье\n#коронавирус\n#наука
Фото: twenty20.com
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Антитела после ввода препарата должны появляться в течение нескольких дней.

Лондон. Великобритания. В Великобритании испытывают лекарство, предотвращающее заражение коронавирусом. Об этом сообщает «Газета».
Препарат называется Storm Chaser, его разработали специалисты Университетского колледжа Лондона совместно с фармкомпанией AstraZeneca. Это смесь антител к коронавирусу, после ввода которой иммунный ответ должен возникать в течение нескольких дней. Для сравнения: после прививки от Covid-19 выработка антител длится около месяца.
Вводить препарат необходимо в два этапа. В случае успешных испытаний Storm Chaser поможет предотвратить вспышки коронавируса среди пациентов больниц и жильцов домов престарелых, считают ученые.
10:20, 27 декабря, 2020
Ксения Чернова
193
0
#Лондон\n#Великобритания\n#медицина\n#здоровье\n#коронавирус\n#наука