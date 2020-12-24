Общенациональный карантин объявили в Италии

Запрещено принимать дома более 2 взрослых гостей.



Рим. Италия. В Италии стартовал общенациональный карантин. С 24 декабря, католического Сочельника, жителям Апеннинского полуострова запретили без необходимости выходить из дома и ограничили количество приглашаемых гостей, пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

В частности, введен запрет на передвижения без необходимости. Не разрешается собираться на площадях, в том числе в праздники.

Супермаркеты и магазины закрыты, за исключением продовольственных и аптек. Разрешено работать с необходимыми мерами защиты парикмахерам. Рестораны, кафе и бары могут обслуживать клиентов только на вынос. В гости на праздники можно приглашать не более двух взрослых с детьми до 14 лет.

Большинство запретов будет действовать до 6 января с незначительными послаблениями 28-30 декабря и 4 января. Власти отменили открытие горнолыжных курортов, ожидавшееся 7 января, и перенесли его на конец месяца. Вместо этого 7 января начнется вакцинация населения от коронавируса.

Всего в Италии зафиксировано 1,9 миллиона случаев COVID-19. Умерли более 70 тыс. человек.