Дональд Трамп объявил о начале вакцинации от коронавируса в США

Президент пообещал, что она бесплатна для всех категорий граждан.

Вашингтон. США. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило для применения вакцину от коронавируса, разработанную совместно американской и немецкой компаниями. Как передала «Российская газета» утром субботы, 12 декабря, об этом заявил президент страны Дональд Трамп в видеообращении, опубликованном в Twitter.

По словам действующего президента, уже начались поставки препарата во все штаты. Трамп подчеркнул, что вакцинация будет проведена менее чем через 24 часа. Глава государства подчеркнул, что вакцина будет бесплатной для всех категорий граждан.

Отметим, что в США число людей, умерших от последствий ковида, уже превысило военные потери страны во Второй мировой войне. По данным на пятницу, 11 декабря, жертвами коронавируса стали более 292 тыс. американцев. По сведениям министерства по делам ветеранов, Соединённые Штаты во Второй мировой потеряли убитыми 291,5 тысячи военнослужащих.