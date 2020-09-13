Канцлер Австрии заявил о начале второй волны коронавируса в стране

По словам Курца, особенно опасное положение в столице государства.

Вена. Австрия. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о начале второй волны коронавируса в стране. По его словам, особенно опасное положение сложилось в Вене. Как пишут «Известия», в столице выявляют около половины всех случаев заражения ковидом.

Две недели назад ежедневно фиксировалось около 350 новых пациентов с коронавирусом. Накануне речь шла уже о 850, говорится в заявлении канцлера. Он считает, что в ближайшем будущем будет достигнут показатель в 1 тыс. новых заболевших каждый день.

По прогнозам Курца, лето 2020 года уже будет «в целом нормальным», но осень и зима окажутся трудными. В связи с этим он призвал население соблюдать меры предосторожности и снизить социальную активность.

В июле в Австрии начали тренировать служебных собак на поиск больных коронавирусом по запаху. Предполагается, что такой метод позволяет определить даже людей с бессимптомным течением болезни. В дальнейшем такая тренировка может стать обязательной для всех служебных животных.

По данным статистики, на 13 сентября в Австрии зафиксировано 33 159 случаев коронавируса. 756 человек умерли, 26 760 выздоровели.