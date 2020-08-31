Особо заразный штамм COVID-19 напал на Индонезию

Разновидность коронавируса D614G распространяется в 10 раз быстрее обычной.



Джакарта. Индонезия. Жителей Индонезии начал поражать штамм коронавируса, отличающийся повышенной скоростью передачи от человека к человеку. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на The Jakarta Post.

По данным издания, впервые данную разновидность COVID-19 выявили в январе 2020 года в Германии. Особенно часто она встречается в США, специалисты назвали этот штамм D614G. В середине августа мутировавший вирус проник в Малайзию, а затем начал распространяться в соседней Индонезии.

По данным Института молекулярной биологии имени Эйкмана в Джакарте, при лабораторных условиях D614G передается от человека к человеку в 10 раз быстрее, чем первоначально выявленный штамм COVID-19.

Сейчас в Индонезии данной разновидностью коронавируса заражено до 40% больных. Однако есть и хорошая новость: мутировавший вирус поддается вакцинации большинством разрабатываемых в мире вакцин от COVID-19.

Напомним, недавно президент расположенных неподалеку от Индонезии Филиппин Родриго Дутерте пообещал испытать на себе разработанную в России антикоронавирусную вакцину.