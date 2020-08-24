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Власти Бали до конца года закрыли остров для иностранцев

17:45, 24 августа, 2020
Евгений Кандаков
Власти Бали до конца года закрыли остров для иностранцев
17:45, 24 августа, 2020
Евгений Кандаков
82
0
#медицина\n#отдых\n#туризм\n#здоровье\n#запреты\n#Индонезия\n#Бали\n#карантин\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
82
0

На острове надеются на массовый приезд отдыхающих из Индонезии.

Денпасар. Индонезия. В связи с продолжающейся вспышкой коронавируса на индонезийский остров Бали до конца года не будут пускать зарубежных граждан. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Jakarta Post.

Ранее у местных властей были планы открыть туристический сезон в сентябре. Однако, поскольку правительство запретило индонезийцам покидать страну как минимум до конца года, губернатор Бали Вайан Костер на тот же срок продлил ограничение для иностранцев на посещение острова.

Он пояснил, что ради восстановления туристической отрасли не следует ставить под угрозу безопасность людей.

По этой причине власти провинции в ближайшее время сделают ставку на внутренний туризм. Это позволит хотя бы частично покрыть понесенные бизнесом и властями острова убытки. Кстати, от туристической отрасли зависит 80% местной экономики.

17:45, 24 августа, 2020
Евгений Кандаков
82
0
#медицина\n#отдых\n#туризм\n#здоровье\n#запреты\n#Индонезия\n#Бали\n#карантин\n#коронавирус

 

 

 


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