Британские ученые заявили, что COVID-19 появился в Китае еще в 2012 году

Тогда от него умерли несколько горняков, убиравших из шахты помет летучих мышей.





Лондон. Великобритания. Новую версию адаптации к человеческому организму коронавирусной инфекции выдвинули вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон из Великобритании. Как пишет RT со ссылкой на The Sun, ученые заявили, что первые случаи заражения людей COVID-19 могли быть зафиксированы в КНР еще в 2012 году.

В руки медиков попали записи их коллеги, который 8 лет назад лечил шестерых горняков из китайской провинции Юньнань.

Мужчины расчищали шахту от помета летучих мышей. После выполнения работ у них начались кашель и боли в конечностях, поднялась температура, в итоге врачи диагностировали пневмонию. Пациентов пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких. Однако троих спасти не удалось.

Таким образом, у шахтеров, контактировавших с продуктами жизнедеятельности летучих мышей на юге Китая, наблюдалась клиническая картина, характерная для коронавирусной инфекции COVID-19, отмечает издание. Эта информация может стать причиной пересмотра существующей версии возникновения заболевания в 2020 году.

Кстати, в мае китайские ученые, а также эксперты ВОЗ не подтвердили возникновение COVID-19 на рынке в китайском Ухане.