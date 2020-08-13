Зарубежные ученые нашли связь между резус-фактором и группой крови с риском заражения COVID-19

Были проанализированы данные из 126 стран.



Барселона. Испания. Люди с отрицательным резус-фактором имеют повышенный шанс заразиться коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришли ученые из Испании и Бразилии, пишет Лента.ру со ссылкой на портал medRxiv.

Для анализа были взяты данные из 126 стран. Выяснилось, что на скорость распространения COVID-19 влияют многие факторы. Быстрее всего инфекция распространялась в странах с высокой долей пожилых людей, большим потоком иностранных туристов, распространенностью рака легких, массовым употреблением алкоголя и табака, сильным загрязнением воздуха и даже традицией приветствовать друг друга тесными объятиями.

Выяснилось также, что в государствах, где проживает наибольшее количество людей с отрицательным резус-фактором, рост заболеваемости шел по экспоненте, то есть носил практически взрывной характер. Это, в частности, Австралия, Австрия, Бразилия, Новая Зеландия, Испания, Великобритания, Швейцария и США.

Заражаемость оказалась высока и у носителей всех групп крови с отрицательным резус-фактором. Также у них был отмечен высокий риск развития осложнений.

Исследование провели ученые из Университета Барселоны (Испания) и Университета Кампинас (Бразилия).