Рекордные сутки: ВОЗ зафиксировала максимальный прирост числа больных коронавирусом

В топ-5 стран по количеству зараженных входят США, Бразилия, Индия, Россия и Перу.

Женева. Швейцария. По данным Всемирной организации здравоохранения, за прошедшие сутки был зафиксирован рекордный прирост числа больных коронавирусом. Об этом пишет Эхо Москвы.

За сутки в мире заразились новой инфекцией почти 230 тыс. человек. Общее число зараженных приблизилось к 12,5 млн человек.

Эпицентром пандемии остается регион Северной и Южной Америк. Далее по числу инфицированных идут Европа и страны Восточного Средиземноморья. В топ-5 стран по количеству зараженных входят США, Бразилия, Индия, Россия и Перу.