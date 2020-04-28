В Китае придумали, как заставить школьников не приближаться друг к другу

Идею подсказали головные уборы средневековых чиновников.



Ханчжоу. КНР. Учеников младших классов китайских школ научили соблюдать социальную дистанцию оригинальным способом. Детей заставили склеить из картона и носить шляпы-пропеллеры, препятствующие физическим контактам, сообщает ИА REGNUM.

Диаметр «лопастей» головных уборов составляет 1 метр. Они не позволяют школьникам садиться вплотную друг к другу на уроках.

Идея, как предполагают, была заимствована со средневековых китайских рисунков, изображающих чиновников в шляпах-футоу с длинными «ушами».