В охваченной вспышкой коронавируса китайской провинции остаются 140 россиян

Об этом рассказали в российском посольстве.



Ухань. КНР. О россиянах, которые находятся в провинции Хубэй (центр распространения коронавируса), рассказали в посольстве нашей страны в Китае. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС.

В частности, в посольстве уточнили, что в провинции Хубэй, в том числе ее столице, городе Ухань, находятся 140 россиян. Больше половины из них (75 человек) - студенты.

«Со всеми ними поддерживается контакт. Все их просьбы, требования, в том числе в отношении обеспечения продовольствием, водой, посольство России решает совместно с МИД КНР и местными органами власти», - заявил пресс-атташе посольства Георгий Егоров.

Добавим, по данным «Российской газеты», вспышка коронавируса уже унесла жизни 80 человек. Число инфицированных превысило 2,4 тыс.