Люди «охладели» за полтора столетия почти на полградуса, выяснили ученые

В середине XIX века средняя температура составляла 37 градусов по Цельсию.



Нью-Йорк. США. Средняя температура человеческого тела подвержена изменениям. Это доказали американские ученые, сообщает Газета.ру.

Для исследования были использованы массовые замеры, которые проводились с 1862 по 1930 год, а также с 1971 по 1975 и с 2007 по 2017 годы. Оказалось, что «средняя температура по больнице» постоянно падает. За полтора века общее снижение составило около половины градуса, с 37 градусов до 36,6.

Возможная причина этого явления заключается в том, что с повышением комфорта и снижением необходимости в физическом труде люди стали тратить в повседневной жизни меньше энергии, считают авторы исследования.